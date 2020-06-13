Один человек погиб в аварии с автобусом на Щелковском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП произошло в Московской области на Щелковском шоссе. Там столкнулись автобус и легковушка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка полиции, авария произошла поздно вечером в пятницу, 12 июня.

"В 22:40 на 31-м километре Щелковского шоссе столкнулись пустой автобус и легковой автомобиль Nissan", – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что в результате ДТП есть погибший.

"В результате погиб один человек и двое пострадали", – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что погибший и пострадавшие находили в момент аварии в легковушке.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль врезался в столб на западе Москвы. ДТП случилось в районе дома 26 по Мичуринскому проспекту.