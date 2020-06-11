Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МКАД в районе Носовихинского шоссе произошла авария. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На 4-м километре МКАД столкнулись автомобили "Газель", Hyundai и мотоцикл", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 2 человека. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и медики.

Ранее стало известно, что три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе. Согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.