Один человек погиб в результате аварии с участием квадроцикла в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"

Один человек погиб и один пострадал в результате дорожного инцидента в Новомосковском административном округе. В Десеновском поселении опрокинулся квадроцикл, заявили представители управления ГИБДД по столице в Twitter.

"Сегодня около 20:30 в поселении Десеновское на территории СНТ Родник-1 произошло опрокидывание квадроцикла, в результате чего один человек погиб и один пострадал", – сообщили представители ведомства.

В ГИБДД по городу уточнили, что причина аварии в ТиНАО будет установлена в ходе расследования.

Ранее один человек погиб в аварии с автобусом на Щелковском шоссе. Еще четверо отправлены в больницу, среди них двое детей.

Кроме того, до этого два человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе. О состоянии пострадавших не сообщается.