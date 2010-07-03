Около 1,5 тыс человек эвакуировали из ТЦ в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в торговом центре "Карнавал" произошло возгорание элементов токарного станка. Спасатели эвакуировали из здания около 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба МЧС.

"В ТЦ "Карнавал" города Екатеринбурга произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при инциденте никто не пострадал.