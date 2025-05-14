Число пострадавших в ДТП в Курской области увеличилось до 19

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до 19, среди них 14-летняя девочка. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.

"В результате столкновения оба водителя легковых автомобилей погибли на месте. 19 человек получили травмы различной степени тяжести", – уточнила врио главы Минздрава, добавив, что в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы.

По ее словам, четверым пострадавшим помощь была оказана амбулаторно. Еще трое, включая девочку, от госпитализации отказались. Одна женщина в тяжелом состоянии будет эвакуирована в Курскую областную многопрофильную клиническую больницу.

ДТП произошло 14 мая неподалеку от села Михайловка. Рейсовый автобус "ЛиАЗ" автотранспортного предприятия Железногорска ехал в сторону дачи Жуковец. В результате он допустил столкновение с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в результате происшествия погибли два человека. Также, по его словам, среди пострадавших есть два человека, состояние которых оценивается как тяжелое.

В районе, где произошла авария, задействованы сотрудники областной ГАИ. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.