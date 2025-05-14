Daily Mail: в США сотрудница школьной столовой совратила ученика старших классов

Фото: 123RF/stockdeca

В США 30-летняя сотрудница школьной столовой Дженна Вудворт совратила ученика старших классов, после чего ее арестовали по обвинению в сексуальной связи с ребенком. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Согласно информации следователей, 5 мая подозреваемая встретила ученика возле стадиона, привезла к школе, а в раздевалке учебного заведения вступила с ним в интимную связь, что повторилось следующим днем.

После каждого случая женщина "мыла руки и возвращалась к работе", пишет издание.

Задержанная работала в учебном заведении Сан-Антонио с 2011 года. Уточняется, что она знала подростка с его первого класса. Кроме того, в ее личном шкафчике была найдена фотография старшеклассника.

Вудворт взяли под стражу 8 мая. Она признала вину после допроса. Затем ее отпустили под залог до судебного заседания. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы, уточняет СМИ.

Ранее в США за совращение школьника арестовали учительницу из штата Нью-Мексико Микаэлу Форд. Как писали СМИ, несколько человек увидели, как 30-летняя преподавательница целовалась с подростком рядом со школой. В результате администрация учреждения приняла решение отдалить ее от учеников и вызвать полицию.

По данным следствия, Форд совратила одного из несовершеннолетних, дойдя с ним до полового акта. Всего правоохранители выдвинули против нее 7 обвинений.