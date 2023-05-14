Два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских сил. Об этом глава города Иван Приходько рассказал в своем официальном телеграм-канале.

В воскресенье, 14 мая, ВСУ нанесли удары по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, используя тяжелую артиллерию.

"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин по адресу проспект Победы, 126", – говорится в его публикации.

Позднее мэр сообщил, что в этом же доме в результате вражеской атаки пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке и Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, в результате повреждения получили 18 домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.



Шесть мирных жителей ранены после обстрелов ДНР со стороны ВСУ