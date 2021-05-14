Бастрыкин изучит дело о смерти девушки с редким заболеванием в Новосибирске

21:08
Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о смерти девушки с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по информации о том, что в Куйбышевском районе Новосибирской области скончалась 16-летняя девушка", – отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о смерти девушки, страдавшей спинальной мышечной атрофией.
Ей требовался препарат "Рисдиплам", который не был вовремя предоставлен. 9 мая она попала в больницу, где спустя некоторое время скончалась.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, в результате чего человек перестает двигаться и дышать.
В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Спинраза" и "Рисдиплам".
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