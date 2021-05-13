В Новосибирской области девушка скончалась из-за отсутствия нужного лекарства

17:22
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о смерти девушки, страдавшей спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Уточняется, что для лечения 16-летней девушке требовался препарат "Рисдиплам", однако вовремя ей его не предоставили. 9 мая она попала в больницу, где спустя некоторое время скончалась. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом, что повлекло смерть несовершеннолетней", – заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после информации о смерти пациентки в одной из столичных частных клиник. Она находилась под наблюдением с зимы 2021 года, в середине апреля ее состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Ее госпитализировали в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.
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