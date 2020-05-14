Злоумышленник украл 23 млн под предлогом продажи масок в Москве

11:49
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже более 23 миллионов рублей. По предварительным данным, он должен был получить эти деньги в счет оплаты за медицинские маски, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что злоумышленник от лица представителя фирмы по производству медизделий заключил договор с предпринимателем на поставку порядка 2 миллионов медицинских масок.
"Покупатель в присутствии продавца поместил 23,7 миллиона рублей в арендованную банковскую ячейку. Ключ остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил – маски переданы не были", – приводит ТАСС слова Волк.
Уточняется, что вернувшийся в банк коммерсант денег в ячейке не обнаружил.
Волк рассказала, что подозреваемый ранее арендовал эту ячейку и изготовил дубликат ключа. Таким образом он смог похитить оттуда деньги.
В настоящее время злоумышленника задержали. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время преступников разыскивают.
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