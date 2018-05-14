Семь человек погибли при взрыве у офиса полиции в Индонезии

Фото: ТАСС/Imago/Dandi

Семь человек стали жертвами взрыва у полицейского участка индонезийского города Сурабая, сообщает "Газета.ру".

Сейчас специалисты идентифицируют погибших, до сих пор продолжается сбор данных. Ростуризм, в свою очередь, выясняет, есть ли среди пострадавших в результате терактов россияне.

Ранее сообщалось о серии терактов 13 и 14 мая в Индонезии. В воскресенье в городе Сурабая с разницей в несколько минут произошли взрывы в трех церквях. По различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 людей получили ранения.

Ответственность за взрывы на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское Государство". По данным СМИ, за атакой стояли члены одной семьи – мать и двое детей устроили взрыв в протестантской церкви, а отец и трое сыновей в римско-католической церкви и церкви пятидесятников.

В понедельник террористы напали на полицейский участок в Сурабае. Еще одно взрывное устройство сработало около полицейского участка в городе Сидоарджо, однако о пострадавших пока ничего неизвестно.