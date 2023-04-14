В ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу ГУ МВД Мариуполя

Фото: МВД ДНР

Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на начальника Главного управления МВД РФ Мариуполя Михаила Москвина. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь <...> Михаила Москвина", – поделились в ведомстве.

27 марта стало известно, что служебный автомобиль начальника МВД по городу подорвали в Приморском районе.

Уточнялось, что взрыв прогремел недалеко от Москвина. В связи с этим ему потребовалась госпитализация. Кроме того, у начальника полиции была выявлена контузия.

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