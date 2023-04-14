В Краснодаре убили студента из-за PlayStation

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбудили в Краснодаре после убийства 18-летнего молодого человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По информации в Сети, молодой человек продавал Sony PlayStation. После к нему в квартиру приехал якобы потенциальный покупатель, зарезал его и забрал из квартиры другую электронную технику.

"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ)", – говорится в сообщении ведомства.

Убитый проживал с сестрой в квартире на улице Октябрьской. Тело молодого человека обнаружила родственница.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Ранее в Зеленограде задержали фигуранта уголовного дела об изнасиловании. Следствие установило, что 9 апреля мужчина 1981 года рождения в квартире дома на улице 1 мая в Зеленограде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой девушки. После задержания следователи решали вопрос об избрании меры пресечения задержанному.



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