Тело физика Курчатовского института обнаружили в квартире в Щукине – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тело кандидата физико-математических наук, сотрудницы национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Галины Пановой нашли в квартире в московском районе Щукино. На нем присутствовали гнилостные изменения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства, Хорошевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета получил сообщение об обнаружении тела в квартире дома на улице Маршала Бирюзова.

"Следствие проводит проверку", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что погибшая в 1968 году защитила диссертацию "Экспериментальное обнаружение аномального поведения термодинамических и кинетических свойств металлов с немагнитными тяжелыми примесными атомами", а также она являлась ведущим сотрудником организации.

Ранее произошло убийство одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова в Москве. Он был старшим научным сотрудником Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Хорошевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Во время допроса убийца признал вину.

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