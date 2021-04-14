Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

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В аварии с автобусом в центре Москвы пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

"Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров – ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

При этом, по данным МЧС, в аварии пострадали восемь человек, в числе которых в том числе числится и водитель.

Ранее в ведомстве сообщили, что водитель автобуса, который врезался в фонарный столб в центре столицы, не имел жалоб при предрейсовом медицинском осмотре.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД, сейчас он находится в тяжелом состоянии. По информации Мосгортранса, мужчина почувствовал себя плохо перед аварией.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что инцидент произошел на Марксистской улице, в районе дома 4. С маршрута сошел автобус № 901. В результате ДТП произошел разлив топлива, горючее вещество смывают специалисты.