Свыше 30 человек погибли в США из-за торнадо

Фото: скриншот YouTube-канала NBC News

Не менее 33 человек стали жертвами торнадо и сильного ветра в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что стихия нанесла удар по юго-восточным штатам страны. Наибольший урон пришелся на Миссисипи. Жертвами торнадо там стали не менее 11 человек.

Уточняется, что еще 9 человек погибли в Южной Каролине, 8 – в Джорджии, 3 – в Теннесси, по 1 – в Арканзасе и Северной Каролине.

На данный момент в штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама введен режим ЧС. По информации телеканала, стихия оставила без электричества свыше 1 миллиона человек.

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