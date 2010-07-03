Стали известны подробности инцидента с Милоновым

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сотрудники штрафстоянки в Санкт-Петербурге, где произошел конфликт с участием депутата Госдумы Виталия Милонова, заявили, что не причастны к произошедшему, сообщает телеканал "Звезда".

По словам одного из сотрудников штрафстоянки, конфликта не было, а Милонова "ударила" дверь с доводчиком, которую депутат не придержал.

"Даже не прищемила, а просто уперлась в него. Я не знаю, почему он возмущается", – сказал собеседник телеканала.

Однако сам Милонов утверждает, что конфликт произошел в служебном помещении на штрафстоянке, куда доставили автомобиль его знакомого.

"Суть конфликта заключалась в том, что они требовали внести деньги наличными, без промедления, иначе будет хуже. Меня ударили дверью, видя, что там есть видеофиксация", – приводит слова Милонова ТАСС.

По словам парламентария, он сразу представился, показал депутатское удостоверение и вел себя корректно.

"Я, как депутат, должен был вызвать полицию. Полиция составила протокол, я зафиксировал, что у меня ушибы, чтобы они потом не пытались отвертеться", – добавил парламентарий.

Милонов уточнил, что его знакомых хотел заплатить штраф, так как машину эвакуировать имели право.

"По большому счету имели право, никто не спорит, что это надо делать, но как это сделали: ее затащили, сломав коробку передач, порвав бампер", – добавил депутат.

На данный момент автомобиль вернули владельцу, но он, по словам парламентария, "непригоден к использованию".

Ранее сообщалось, что Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки. Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга.

В конце февраля депутаты от ЛДПР предложили ввести штрафы до 50 тысяч рублей за эвакуацию автомобиля без составления протокола. Авторы инициативы предложили наказывать должностных лиц, отвечающих за задержание машин, и тех, кто исполняет принятое решение.