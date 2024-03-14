Уголовное дело возбуждено против водителя, устроившего ДТП на севере Москвы

Фото: depositphotos/blinow61

Водитель автомобиля "Ягуар", выехавший на тротуар и сбивший двух женщин на севере столицы, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По данным ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, против водителя составили протоколы об административных нарушениях. Как уточнили в пресс-службе, мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, на его счету 28 неоплаченных штрафов.

Авария произошла 12 марта этого года на улице Верхней Масловке. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, автомобилист не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Предварительно, они получили травмы различной степени тяжести.

"Безопасный город": автомобиль сбил двух пешеходов на улице Верхней Масловке