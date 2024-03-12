Девушка-таксист рассказала о нападении незнакомца в подмосковном Дмитрове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неизвестный мужчина избил глухонемую девушку-водителя в подмосковном Дмитрове, подробности инцидента пострадавшая рассказала в беседе с телеканалом "360".

"Я остановилась, чтобы забрать клиента. Повернулась к окну и увидела, как незнакомый мужчина бьет по стеклу. После нескольких ударов оно разбилось, и он набросился на меня", – уточнила она.

Нападавшего остановил его знакомый, они уехали, а потом вернулись и стали извиняться перед девушкой. Собеседница телеканала подчеркнула, что осколки стекла попали ей на перегородку носа и подбородок, также пострадали шея и голова.

"После нападения тошнило – понадобилась медицинская помощь", – добавила она.

Также водитель осталась временно без работы, так как автомобиль оказался в ремонте. Муж пострадавшей в беседе с RT объяснил, что его супруга – инвалид по слуху с детства, а в такси работает уже четыре года. Агрессор, по мнению мужчины, посчитал, что его автомобиль должны были пропустить, хотя главная дорога была у такси.

"Он нанес несколько ударов Вике, осколками выбитого стекла посекло лицо. После того как нападавший увидел, что за рулем девушка, он попытался извиниться, а потом скрылся", – уточнил мужчина.

Инцидент произошел на Советской улице вечером 8 марта, в Международный женский день. По данным местной прокуратуры, 43-летний мужчина ехал на пассажирском сидении в авто своей дочери. В какой-то момент он посчитал, что водитель такси должна была уступить ему проезд.

После остановки он разбил окно и ударил девушку в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам"). Нападавшего уже выявили.