ДТП произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки (дом 401, строение 1). Оперативные службы города работают на месте, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что в районе аварии затруднено движение, водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Столичная прокуратура в своем телеграм-канале уточнила, что, по предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗа". Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее водитель "Ягуара" сбил двух человек на тротуаре на севере Москвы. ДТП случилось на улице Верхней Масловке.

До этого два автомобиля столкнулись в районе дома 57 на Кутузовском проспекте в Москве. Движение в сторону центра было затруднено.

Грузовая машина перевернулась на МКАД