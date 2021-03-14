Мужчина обесточил часть поселка в Винницкой области, прострелив кабель

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Украинские правоохранители задержали жителя Винницкой области, который, празднуя день рождения, прострелил высоковольтный кабель и оставил без света половину поселка, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 14 марта. Вместо фейерверков мужчина более 20 раз выстрелил вверх из автомата, после попытался скрыться от полиции на автомобиле Porsche Cayenne. Его действия привели к обесточиванию большей части Томашполя. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. За умышленное повреждение имущества задержанному грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в подъезде дома на юго-востоке Москвы. Мужчина в неадекватном произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на ружье.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР Росгвардии и полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.