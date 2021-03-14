В Казахстане рассматривают три основных версии крушения Ан-26

Фото: ТАСС/Алихан Сариев/Tengrinewskz

Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основных версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты, сообщает ТАСС.

Расследованием причин трагедии занимаются специалисты Комитета национальной безопасности. По их мнению, ЧП могло произойти из-за погодных условий, технической неисправности и человеческого фактора.

Пилот-инструктор Андрей Будников заметил, что эти три версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий.

Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты 13 марта. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое госпитализированы.

В МЧС страны отметили, что военный самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. Ан-26 следовал из Нур-Султана. По предварительным данным, на борту находились шесть человек.

