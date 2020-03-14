Во время метели на МКАД произошли несколько ДТП

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Несколько аварий с участием 11 автомобилей произошло на севере МКАД во время метели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"На внешней стороне 81-го километра МКАД произошли несколько мелких ДТП. В общей сложности в них участвовали 11 автомобилей. Никто не пострадал, движение в районе аварии затруднено", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров.

Ранее в ЦОДД сообщили, что аварии на дорогах столицы в феврале этого года унесли 31 человеческую жизнь. Как отмечалось, всего произошло 697 ДТП с пострадавшими, 777 человек получили различные травмы. Большинство аварий произошло из-за превышения скорости, невнимательности, а также из-за непропуска пешеходов.