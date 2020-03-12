Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Борисовские Пруды и Ключевой.

Водитель с места ДТП не скрывался. Пострадавшим оказывается помощь, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее на юго-западе столицы столкнулись шесть автомобилей, среди которых есть бензовоз. Инцидент произошел в районе улицы Обручева.