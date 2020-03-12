Шесть автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

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Шесть автомобилей, среди которых есть бензовоз, столкнулись на юго-западе Москвы. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в районе улицы Обручева.

"На улице Обручева произошло ДТП с участием шести автомобилей, в том числе бензовоза", – сообщил источник информагентства в экстренных службах.

На данный момент не сообщается о пострадавших в ДТП.

В ночь со среды 11 марта на четверг 12 марта в районе съезда с Нижегородской улицы на Нижегородскую эстакаду опрокинулся груз. Из-за происшествия было временно ограничено движение автотранспорта.

