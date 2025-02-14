Под Волгоградом мужчина облил зеленкой сотрудницу банка по указанию мошенников

Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

Житель Волгоградской области облил сотрудницу банка зеленкой, выполняя задание телефонных мошенников. Инцидент произошел в городе Котово, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Мужчина пришел в отделение банка и вылил раствор зеленки на сотрудницу финансового учреждения, после чего скрылся. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Как выяснилось в ходе допроса, с задержанным накануне связались неизвестные и представились сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов. Они убедили мужчину перевести 90 тысяч рублей на указанный счет, а затем облить сотрудницу банка зеленкой. В настоящее время полицейские проводят проверку.

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