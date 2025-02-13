Прокуратура рассказала подробности дела о мошенничестве в отношении актрисы Цорн

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Прокуратура Москвы взяла под контроль установление всех обстоятельств мошенничества, которое было совершенно в отношении 82-летней жительницы столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Речь идет об актрисе Елене Цорн, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным прокуратуры, в сентябре прошлого года аферисты позвонили женщине и представились правоохранителями, заявив об операции по изобличению опасных преступников, которые охотятся за ее квартирой на 3-й Фрунзенской улице. Пенсионерка раскрыла им сведения о своих сбережениях. Мошенники убедили ее в необходимости срочного декларирования и запретили сообщать об этом телефонном разговоре.

"По указанию аферистов женщина купила новый мобильный телефон, так как ее якобы прослушивался третьими лицами, а также открыла счет в банке, подписала договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменила ранее написанное ею завещание", – указало ведомство.

Полученные по договору деньги женщина отдала мошенникам.

При этом аферисты поддерживали с ней связь до января текущего года, убеждая, что договор является временным. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как поняла, что стала жертвой злоумышленников.

Ранее стало известно, что стоимость квартиры, которую Цорн переписала на мошенников, составила 50 миллионов рублей. Курьер забрал 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. При этом, по данным столичного управления МВД РФ, звонок от аферистов мог поступить с Украины.