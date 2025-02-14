СК предъявил обвинение фигурантке дела о продаже младенца в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение фигурантке дела о продаже младенца на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент с продажей младенца произошел в Москве утром 14 февраля. Столичная прокуратура сообщала, что девушка 2004 года рождения в одной из квартир на 3-й Парковой улице продала свою дочь, родившуюся 1 февраля, за 1 тысячу долларов.

Сотрудники столичного СК уточнили, что покупатели ребенка действовали в рамках оперативного эксперимента. От них мать ребенка получила деньги в размере свыше 200 тысяч рублей. В результате правоохранители задержали ее в тот момент, когда стороны составляли расписку о получении средств и совершали передачу малыша.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Состояние младенца на данный момент оценивается как нормальное, его жизни ничего не угрожает. Малыша доставили в больницу.

По данным столичного СК, во время допроса девушка признала вину. Теперь следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте злоумышленницы.