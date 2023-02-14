Полиция не обнаружила опасных предметов в подозрительном авто на главной площади Берна

Фото: twitter.com/David Kime

Полицейские Берна в Швейцарии не обнаружили опасных предметов в подозрительном авто на площади перед Федеральным дворцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

"Мужчина, имеющий отношение к машине, был остановлен. Вечером все меры были отменены, автомобиль не представлял опасности", – говорится в сообщении.

В настоящее время предполагаемый водитель автомобиля задержан и отправлен на медицинское освидетельствование.

До этого площадь перед Федеральным дворцом оцепили. Людей, находящихся в рядом расположенных зданиях, эвакуировали. Прогуливающихся по площади местных жителей попросили покинуть территорию.

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