14 февраля, 22:56Происшествия
Полиция не обнаружила опасных предметов в подозрительном авто на главной площади Берна
Фото: twitter.com/David Kime
Полицейские Берна в Швейцарии не обнаружили опасных предметов в подозрительном авто на площади перед Федеральным дворцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.
"Мужчина, имеющий отношение к машине, был остановлен. Вечером все меры были отменены, автомобиль не представлял опасности", – говорится в сообщении.
В настоящее время предполагаемый водитель автомобиля задержан и отправлен на медицинское освидетельствование.
До этого площадь перед Федеральным дворцом оцепили. Людей, находящихся в рядом расположенных зданиях, эвакуировали. Прогуливающихся по площади местных жителей попросили покинуть территорию.
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