18:12Происшествия
Полиция оцепила площадь перед Федеральным дворцом Швейцарии в Берне
Фото: twitter.com/CyberRealms1
Правоохранители оцепили площадь перед Федеральным дворцом Швейцарии в Берне из-за подозрительного автомобиля.
Известно, что там расположены государственные учреждения. Людей из несколько зданий уже эвакуировали.
"В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", – поделились в Twitter-аккаунте полиции.
Правоохранители Берна попросили жителей обходить территорию площади.
Ранее замначальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина рассказала, что в Севастополе обнаружили в мусорном баке схожий с боеприпасом предмет.
Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов, а затем сообщили о находке сотрудникам экстренных служб.
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