Полиция оцепила площадь перед Федеральным дворцом Швейцарии в Берне

Фото: twitter.com/CyberRealms1

Правоохранители оцепили площадь перед Федеральным дворцом Швейцарии в Берне из-за подозрительного автомобиля.

Известно, что там расположены государственные учреждения. Людей из несколько зданий уже эвакуировали.

"В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта", – поделились в Twitter-аккаунте полиции.

Правоохранители Берна попросили жителей обходить территорию площади.

Ранее замначальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина рассказала, что в Севастополе обнаружили в мусорном баке схожий с боеприпасом предмет.

Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов, а затем сообщили о находке сотрудникам экстренных служб.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!