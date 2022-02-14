Жена актера Валерия Николаева назвала бредом сообщения о его конфликте с сокамерником

15:12
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Супруга актера Валерия Николаева Эльмира Земскова назвала бредом сообщения о конфликте мужа с сокамерником в спецприемнике, сообщает "Газета.ру".
"Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда", – сказала она, бросив трубку.
Как сообщали СМИ ранее, артиста доставили в психиатрическую клинику из столичного изолятора. Медики выявили у него биполярное расстройство. По данным источника, он попал в изолятор 11 февраля после того, как сел за руль в состоянии опьянения без водительских прав.
По информации газеты, в клинике Николаев сообщил, что в спецприемнике у него случилась ссора с уроженцем Таджикистана, который плеснул в лицо актеру кипяток. По его словам, у него были повреждены 40% тела. Но врачи не выявили травм на теле Николаева.
Ранее актер Театра на Таганке Иван Рыжиков, известный по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Интерны", был госпитализирован после избиения неизвестными на Волгоградском проспекте. Позже выяснилось, что Рыжикова избили из-за парковочного места.
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