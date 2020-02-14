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Происшествия

11:17

Экспертиза обнаружила в анализах боксера Кушиташвили кокаин

происшествия суды

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экспертиза обнаружила кокаин в анализах чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца. Об этом заявил прокурор во втором военном окружном суде, сообщает РИА Новости.

В суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.

2 февраля на Фрунзенской набережной боксеры проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Следствие утверждает, что спортсмен Кушиташвили был нетрезв, имел при себе чуть более 0,5 грамма кокаина. Сам Кушиташвили утверждает, что никого не бил.

Сейчас спортсмен находится в СИЗО, а боксер Овик Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Боксеру Георгию Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении росгвардейца

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