Движение трамваев на Авиационной улице задерживается

Фото: vk.com/transport_moscow
Трамваи на Авиационной улице задерживаются из-за поломки одного из вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в районе дома 24 на Авиационной улице. В результате резкой остановки трамвая пострадали два человека. На месте происшествия находятся врачи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В Twitter-аккаунте Мосгортранса сообщается, что временно задерживаются трамваи № 15, № 28, № 30, № 31. Их маршруты временно изменены.
11 февраля авария с участием трамвая и автомобиля произошла в центре столицы. Столкновение произошло на Лесной улице, 20, строении 1. Из-за ДТП движение трамваев было перекрыто в обе стороны.