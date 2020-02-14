Движение трамваев на Авиационной улице задерживается

Фото: vk.com/transport_moscow

Трамваи на Авиационной улице задерживаются из-за поломки одного из вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 24 на Авиационной улице. В результате резкой остановки трамвая пострадали два человека. На месте происшествия находятся врачи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В Twitter-аккаунте Мосгортранса сообщается, что временно задерживаются трамваи № 15, № 28, № 30, № 31. Их маршруты временно изменены.

Трамваи сейчас ходят так:



№ 15. Таллинская улица – метро «Щукинская»

№ 28. Проспект Маршала Жукова – метро «Щукинская»

№ 30. На двух участках:

Таллинская улица – метро «Щукинская»

Михалково – метро «Сокол»

№ 31. Проспект Маршала Жукова – метро «Щукинская». — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) February 14, 2020



11 февраля авария с участием трамвая и автомобиля произошла в центре столицы. Столкновение произошло на Лесной улице, 20, строении 1. Из-за ДТП движение трамваев было перекрыто в обе стороны.

