Пять легковушек и грузовик столкнулись в ТиНАО

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Авария с участием шести автомобилей произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись на повороте в поселок Крекшино. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчихи. Автомобильная авария произошла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей. Известно о гибели одного человека.

В ночь на 12 февраля стало известно об аварии, произошедшей в Одинцовском городском округе Подмосковья. ДТП случилось вследствие лобового столкновения двух грузовых автомобилей.

