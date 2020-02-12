Лобовом столкновение фур произошло в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лобовом столкновении двух грузовых автомобилей произошло на трассе А107 в Одинцовском городском округе Подмосковья.
Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по области, в результате происшествия пострадал один человек.
Инцидент произошел на 23 километре трассы А107. Столкнулись две фуры Volvo и DAF.
Движение транспорта на данном участке затруднено. обстоятельства ДТП устанавливаются.
Шесть человек ранее пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Видное.