Один человек погиб в результате автомобильной аварии в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе в ТиНАО произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает Агентство "Москва".

Автомобильная авария случилась вследствие столкновения грузового и легкового автомобилей. В настоящий момент известно о гибели одного человека в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчихи. Представители полиции проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

В ночь на 12 февраля стало известно об аварии, произошедшей в Одинцовском городском округе Подмосковья. ДТП случилось вследствие лобового столкновения двух грузовых автомобилей.

Ранее в подмосковном Видном произошло столкновение автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали шесть человек.