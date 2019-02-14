СИЗО "Медведь" и "Водник" проверяют в связи с угрозой взрыва

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СИЗО "Водник" и "Медведь" проверяют из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Здание следственного изолятора "Водник" находится на Выборгской улице, дом №20. Там и на Вилюйской улице, дом 4, где расположен следственный изолятор "Медведь", работают сотрудники оперативных служб.

Также проверяются здания трех московских вокзалов – Ярославского, Курского и Киевского.