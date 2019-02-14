Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень опасности из-за ветра объявлен в столичном регионе на пятницу, 15 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит -4... -6 градусов. По области – от -3 до -8 градусов.

Днем ветер сменится на западный, местами порывы составят 12–17 метров в секунду. В Москве – 0... +2 градуса, в регионе – от -2 до +3.

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 11 февраля. Затем его продлевали. Синоптики предупреждали о сильном ветре и гололеде в Москве и области 12, 13 и 14 февраля.

Прошедший в столице в среду, 13 февраля, снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.