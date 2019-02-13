В столице продлили желтый уровень погодной опасности

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Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг, 14 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на четверг синоптики обещают переменную облачность, по области местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве – -7... -9 градусов, по области – от -7 до -12.

Днем в столичном регионе осадков не ожидается. Ветер южный – 1–6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве – -1... -3 градуса, в регионе – от -1... до -6.

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 11 февраля. Затем его продлевали. Синоптики предупреждали о сильном ветре и гололеде в Москве и области 12 и 13 февраля.

В среду в Москве был побит рекорд 140-летней давности по количеству осадков. За минувшую ночь выпало 11 миллиметров, что составляет треть месячной нормы.

Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.