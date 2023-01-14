В Москве мужчина лишился 10 млн рублей, попытавшись их обменять

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве гражданин Белоруссии лишился 10 миллионов рублей, попытавшись обменять их по "выгодному" курсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина с помощью мессенджера Telegram нашел обменный пункт на 3-й Тверской-Ямской улице, где ему обещали обменять почти 10 млн рублей на доллары по выгодному курсу", – объяснил собеседник агентства.

Придя по адресу, потерпевший отдал деньги девушке, а то отошла якобы в хранилище, но не вернулась. В настоящее время по факту происшествия организована проверка.

Ранее на западе Москвы неизвестный похитил у мужчины 33 миллиона рублей, выдав себя за кассира пункта обмена валюты. Инцидент произошел во 2-м Сетуньском проезде. Взяв деньги, злоумышленник скрылся на отечественном автомобиле.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!