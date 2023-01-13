Усэйн Болт потерял несколько миллионов долларов из-за мошенников – СМИ

Фото: EPA/TASS/JOSE MENDEZ

Олимпийский чемпион легкоатлет Усэйн Болт потерял несколько миллионов долларов из-за мошенников. Об этом сообщает издание Jamaica Gleaner.

Средства пропали со счета олимпийского чемпиона в инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Точная сумма потерь Болта не раскрывается, но уточняется, что речь идет о миллионах долларов.

"Были предприняты все необходимые шаги, чтобы разобраться в данной ситуации. Болт сотрудничал с этой компанией на протяжении 10 лет, его портфолио на данный момент пересматривается", – заявил менеджер легкоатлета Ньюджент Уокер.

Согласно материалам издания, в качестве виновника преступления рассматривается один из бывших сотрудников инвестиционной компании.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт российского бренда одежды 2MOOD и ведут продажи от его имени. Представители 2MOOD предупредили об этом своих покупателей.

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