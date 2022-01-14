Пропавшего 2 года назад подростка из Чувашии нашли на автомойке

Фото: СУ СКР по Чувашии

Пропавший два года шестнадцатилетний подросток из Чувашии был обнаружен в Ульяновске. Молодой человек жил и работал на автомойке. Об этом говорится на сайте СК РФ по Чувашской республике.

22 февраля 2020 года 16-летний подросток ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума, в котором жил во время обучения. Его искали два года более 400 человек.

По факту безвестного исчезновения юноши было возбуждено уголовное дело.

"Двенадцатого января 2022 года подростка удалось обнаружить живым и здоровым в городе Ульяновске. Все это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города", – говорится в сообщении.

В настоящее время молодой человек находится дома, с ним работают следователи. Специалистам предстоит установить, совершались ли в его отношении какие-либо противоправные действия.



Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

