Пропавшего 2 года назад подростка из Чувашии нашли на автомойке

16:58
Фото: СУ СКР по Чувашии
Пропавший два года шестнадцатилетний подросток из Чувашии был обнаружен в Ульяновске. Молодой человек жил и работал на автомойке. Об этом говорится на сайте СК РФ по Чувашской республике.
22 февраля 2020 года 16-летний подросток ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума, в котором жил во время обучения. Его искали два года более 400 человек.
По факту безвестного исчезновения юноши было возбуждено уголовное дело.
"Двенадцатого января 2022 года подростка удалось обнаружить живым и здоровым в городе Ульяновске. Все это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города", – говорится в сообщении.
В настоящее время молодой человек находится дома, с ним работают следователи. Специалистам предстоит установить, совершались ли в его отношении какие-либо противоправные действия.
Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".
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