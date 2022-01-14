Завхоз детсада в Дмитрове рассказала о сбежавшем ребенке

15:23
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Завхоз детсада в подмосковном Дмитрове, из которого сбежал ребенок, рассказала подробности инцидента. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам женщины, мальчик сам спрятался от воспитателя, когда группа уходила с прогулки.
"Когда она заходила, считала их поголовно, ее ребенок один отвлек. Заходили все ребята, поднялись. Потом она спохватилась, она сразу начала звонить маме, мама не отвечала", – рассказала завхоз.
После произошедшего воспитателя уволили. Однако, по словам завхоза, сам мальчик был трудным ребенком и часто устраивал в группе скандалы.
Накануне сообщалось, что воспитательница оставила мальчика на улице после прогулки. По данным местных СМИ, она сделала это потому, что ребенок сломал снеговика.
Бабушка сбежавшего мальчика Ирина заявила, что семья будет подавать в суд. Родители уже написали заявление в полицию, прокуратуру и РАНО. Женщина уточнила, что в суд они хотят подать на заведующую детского сада, которая переходила на личности и говорила о том, что мальчик болен.
Шестилетний мальчик сбежал из детского сада после наказания в Дмитрове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: