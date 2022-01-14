Завхоз детсада в Дмитрове рассказала о сбежавшем ребенке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Завхоз детсада в подмосковном Дмитрове, из которого сбежал ребенок, рассказала подробности инцидента. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам женщины, мальчик сам спрятался от воспитателя, когда группа уходила с прогулки.

"Когда она заходила, считала их поголовно, ее ребенок один отвлек. Заходили все ребята, поднялись. Потом она спохватилась, она сразу начала звонить маме, мама не отвечала", – рассказала завхоз.

После произошедшего воспитателя уволили. Однако, по словам завхоза, сам мальчик был трудным ребенком и часто устраивал в группе скандалы.

Накануне сообщалось, что воспитательница оставила мальчика на улице после прогулки. По данным местных СМИ, она сделала это потому, что ребенок сломал снеговика.

Бабушка сбежавшего мальчика Ирина заявила, что семья будет подавать в суд. Родители уже написали заявление в полицию, прокуратуру и РАНО. Женщина уточнила, что в суд они хотят подать на заведующую детского сада, которая переходила на личности и говорила о том, что мальчик болен.