Бабушка сбежавшего из детсада в Дмитрове мальчика заявила, что семья будет подавать в суд

13:03
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Бабушка сбежавшего из детского сада в Дмитрове мальчика Ирина заявила, что семья будет подавать в суд. Родители уже написали заявление в полицию, прокуратуру и РАНО, сообщила она Москве 24.
Женщина уточнила, что в суд они хотят подать на заведующую детского сада, которая переходила на личности и говорила о том, что мальчик болен.
"Он у нас никогда не сбегал. Да, хулиганит, как и все мальчишки. <...> Он просто мог сесть на качели и не встать оттуда, просто замерзнуть на них, вот это страшно", – рассказала бабушка ребенка.
Сам мальчик объяснил свой уход домой тем, что не было смысла возвращаться в садик.
"Как он сказал: "Я сидел, плакал, весь замерз и пошел домой". А почему не в сад, спросила я его. Говорит, потому что наказали и вдобавок не дадут котлету, а покушать он любит", – рассказала женщина.
По словам Ирины, в настоящее время ребенка уже перевели в другой сад.
Ранее сообщалось, что воспитательница оставила мальчика на улице после прогулки. По данным местных СМИ, она сделала это потому, что ребенок сломал снеговика.
По факту данного инцидента прокуратура Московской области организовала проверку.
Прокуратура начала проверку после ухода ребенка из детского сада в Дмитрове
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