СК начал проверку, после того как ребенок ушел из частного детского сада в Митине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи проведут проверку в частном детском саду на северо-западе Москвы, из которого самовольно ушел малолетний ребенок. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ.

Уточняется, что дошкольное учреждение находится на улице Митинской. Известно, что местные жители обратили внимание на маленького мальчика, находящегося на улице без присмотра взрослых, после чего обратились в правоохранительные органы.

На данный момент ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что вечером 12 мая пятилетний ребенок остался без присмотра родителей. Он забрался на подоконник, открыл окно и прислонился к москитной сетке, которая под его весом упала, из-за чего сам мальчик выпал из окна.