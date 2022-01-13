Прокуратура начала проверку после ухода ребенка из детского сада в Дмитрове

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области начала проверку после информации о самостоятельном уходе 6-летнего мальчика из детского сада в Дмитрове.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Проведение проверки поручено Дмитровской городской прокуратуре. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку в частном детском саду на северо-западе Москвы, из которого самовольно ушел малолетний ребенок. На находящегося без присмотра ребенка обратили внимание местные жители.

