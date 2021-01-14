В квартире в Перове нашли зарезанных братьев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух мужчин нашли убитыми в квартире в районе Перово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

"Тела братьев 1959 и 1960 годов рождения с ножевыми ранениями нашли в квартире по улице Аносова. Порядок в жилом помещении нарушен не был, входная дверь закрыта изнутри, также отсутствуют следы борьбы", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту обнаружения тела ребенка в Дмитровском городском округе. Сообщается, что труп младенца обнаружили у Канала имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино.