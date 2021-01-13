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Происшествия

13 января, 23:28

Прокуратура и СК начали проверку после обнаружения тела младенца под Дмитровом

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Московской области начала проверку по факту обнаружения тела ребенка в Дмитровском городском округе. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.

Сообщается, что труп младенца обнаружили у Канала имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино.

"Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре", – утверждается на сайте.

Согласно заявлению, ход процессуальной проверки следственного органа находится на контроле.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий, погибшему ребенку было 7–9 месяцев.

"По данному факту следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организована проверка", – передает Агентство "Москва" слова Врадий.

Ранее домашняя собака насмерть загрызла годовалую девочку в Кемеровской области. Трагедия произошла 31 декабря 2020 года.

24 декабря дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца в Егорьевске. Труп ребенка нашли при сортировке отходов.

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