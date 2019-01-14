Посольство РФ предварительно заявило об отсутствии россиян на рухнувшем Boeing 707

Фото: ТАСС/Hasan Shirvani

Россиян на борту упавшего под Тегераном Boeing 707, по предварительным данным, не было, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Иране.

При этом представитель дипмиссии отметил, что иранская сторона пока не представила списки находившихся на борту.

Самолет перевозил мясо из Бишкека. Он должен был приземлиться в городе Карадж в 40 километрах от Тегерана, но по ошибке стал готовиться к посадке в аэропорту "Фатх".

Пилот не справился с управлением, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал на территорию жилого района.

На борту было 16 человек. Одному из них удалось спастись.