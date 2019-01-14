При крушении грузового самолета в Тегеране выжил один человек

Один человек, летевший на разбившемся в пригороде Тегерана Boeing 707, остался жив. Об этом со ссылкой на агентство FARS сообщает РИА Новости.
Летевший из Бишкека в Тегеран грузовой самолет потерпел крушение утром 14 января. По предварительным данным, самолет должен был сесть в городе Карадж, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". При посадке пилот не справился с управлением, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.
Информация о количестве людей, находившихся на борту, расходится. Изначально сообщалось, что в самолете летели 10 человек. Затем СМИ сообщили, что на борту находилось 16 человек. Посольство России выясняет, находились ли россияне на борту самолета.
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